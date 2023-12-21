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Красноярцы смогут увидеть пролет МКС

Жители Красноярска могут наблюдать на небе утренние пролеты Международной космической станции над городом.
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Источник: Reuters

Жители Красноярска могут наблюдать на небе утренние пролеты Международной космической станции над городом. Она будет видна до начала января. Об этом рассказали в обсерватории Университета Решетнева.

Международная космическая станция, где живут и работают космонавты, довольно больших размеров: примерно 109 на 74 метра. И это делает ее хорошо видимой на небе для невооруженного глаза.

Красноярские ученые рассчитали время наблюдений, высоту пролета над горизонтом в градусах и другие данные.

Руководитель обсерватории университета Сергей Веселков пояснил, что МКС будет пролетать с юга:

«Смотреть надо в южную часть неба. Высота пролета в градусах над горизонтом указана в таблице. МКС смотрится на небе, как планета Юпитер, но которая движется довольно быстро. Примерно за пять минут пролетая видимую часть своей траектории».

космос