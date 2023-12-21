Красноярцы смогут увидеть пролет МКС

Жители Красноярска могут наблюдать на небе утренние пролеты Международной космической станции над городом. Она будет видна до начала января. Об этом рассказали в обсерватории Университета Решетнева.
Международная космическая станция, где живут и работают космонавты, довольно больших размеров: примерно 109 на 74 метра. И это делает ее хорошо видимой на небе для невооруженного глаза.
Красноярские ученые рассчитали время наблюдений, высоту пролета над горизонтом в градусах и другие данные.
Руководитель обсерватории университета Сергей Веселков пояснил, что МКС будет пролетать с юга:
«Смотреть надо в южную часть неба. Высота пролета в градусах над горизонтом указана в таблице. МКС смотрится на небе, как планета Юпитер, но которая движется довольно быстро. Примерно за пять минут пролетая видимую часть своей траектории».