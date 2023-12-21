Инфляция ускорилась из-за высокого спроса и роста издержек в Хабаровском крае

— В ноябре издержки производителей и переработчиков мясной продукции продолжили рост в связи с повышением закупочных цен на мясо и ростом заработных плат в условиях дефицита работников. Тем не менее, спрос на мясные продукты продолжает оставаться на высоком уровне. В регионе ускорился рост цен на свинину и колбасные изделия, — рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.