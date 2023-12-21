Инфляция ускорилась из-за высокого спроса и роста издержек в Хабаровском крае

В ноябре годовая инфляция в Хабаровском крае составила 6,7%. Этот показатель остается ниже средних для ДФО (8,3%) и России (7,5%). На динамику цен продолжают влиять увеличивающиеся издержки производителей и высокий спрос со стороны потребителей.
— В ноябре издержки производителей и переработчиков мясной продукции продолжили рост в связи с повышением закупочных цен на мясо и ростом заработных плат в условиях дефицита работников. Тем не менее, спрос на мясные продукты продолжает оставаться на высоком уровне. В регионе ускорился рост цен на свинину и колбасные изделия, — рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
Увеличение расходов на логистику и комплектующие стало причиной повышения цен на новые российские легковые автомобили, особенно в условиях сохраняющегося высокого спроса на них.
Индексация железнодорожных тарифов спровоцировала ускоренный рост цен в области услуг. Более того, изменился порядок отслеживания тарифов на проезд в плацкартных вагонах. В этом году цена за проезд фиксировалась за 28 дней до отправления, что отличается от предыдущего года, где фиксация происходила за 15 дней.
Согласно прогнозу Банка России и учитывая текущую денежно-кредитную политику, в 2024 году годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% и будет оставаться на уровне 4% в дальнейшем.