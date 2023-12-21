После иска прокурора в Хабаровске пенсионерку признали нуждающейся в жилье

По обращению пенсионерки прокуратура Краснофлотского района провела проверку, в ходе которой выяснилось, что женщину сняли с учета нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма. Причиной тому стала покупка квартиры ее родственниками, с которыми та давно не проживает и даже не поддерживает связь.