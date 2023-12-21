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После иска прокурора в Хабаровске пенсионерку признали нуждающейся в жилье

Ранее пенсионерку сняли с учета из-за того, что ее родственники, с которыми она не общается, купили квартиру.
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Источник: РИА "Новости"

После иска прокурора в Хабаровске пенсионерку признали нуждающейся в жилье, сообщает «АиФ-Дальинформ».

По обращению пенсионерки прокуратура Краснофлотского района провела проверку, в ходе которой выяснилось, что женщину сняли с учета нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма. Причиной тому стала покупка квартиры ее родственниками, с которыми та давно не проживает и даже не поддерживает связь.

Прокуратура направила в суд иск о признании решения администрации города незаконным. Центральный районный суд удовлетворил требования прокурора.

Однако ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционном и кассационном порядке.

«Решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным, вступило в законную силу. Его фактическое исполнение находится на контроле», — сообщил помощник прокурора Краснофлотского района Хабаровска Денис Шаповалов.

Прокуратура