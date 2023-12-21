После иска прокурора в Хабаровске пенсионерку признали нуждающейся в жилье, сообщает «АиФ-Дальинформ».
По обращению пенсионерки прокуратура Краснофлотского района провела проверку, в ходе которой выяснилось, что женщину сняли с учета нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма. Причиной тому стала покупка квартиры ее родственниками, с которыми та давно не проживает и даже не поддерживает связь.
Прокуратура направила в суд иск о признании решения администрации города незаконным. Центральный районный суд удовлетворил требования прокурора.
Однако ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционном и кассационном порядке.
«Решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным, вступило в законную силу. Его фактическое исполнение находится на контроле», — сообщил помощник прокурора Краснофлотского района Хабаровска Денис Шаповалов.