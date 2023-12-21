О традициях встречи Нового года рассказали жители Хабаровского края

— Каждый Новый год я отмечаю в кругу своей семьи. Сначала мы наслаждаемся фейерверками у нас во дворе, а затем собираемся за столом вместе с сыном, мужем и родственниками. После боя курантов мы направляемся на площадь Ленина, катаемся с горок и фотографируемся. В этом году планируем сохранить эту традицию, поскольку прогноз погоды обещает быть благоприятным, — рассказала хабаровчанка Анастасия Крюкова.