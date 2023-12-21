О традициях встречи Нового года рассказали жители Хабаровского края

В 2024 году новогодние каникулы для россиян продлятся с 30 декабря по 8 января. 77% населения считают Новый год важным праздником. Каких традиций они придерживаются? Это стало предметом исследования социологического агентства «Вебер».
Для 55% россиян самой любимой традицией является украшение дома и елки. Кроме того, 44% населения выделяют традицию встречи с родными и близкими. 43% опрошенных предпочитают обмениваться подарками. 31% россиян придают особое значение новогодней традиции — уютного застолья. Для 29% опрошенных важным обычаем является момент загадывания желаний. Для 28% — приготовление блюд.
— Каждый Новый год я отмечаю в кругу своей семьи. Сначала мы наслаждаемся фейерверками у нас во дворе, а затем собираемся за столом вместе с сыном, мужем и родственниками. После боя курантов мы направляемся на площадь Ленина, катаемся с горок и фотографируемся. В этом году планируем сохранить эту традицию, поскольку прогноз погоды обещает быть благоприятным, — рассказала хабаровчанка Анастасия Крюкова.
— 31 декабря я собираюсь на праздничное застолье к друзьям, так как мои родители живут в Петербурге. Естественно, мы обмениваемся поздравлениями и пожеланиями с мамой и папой по телефону. Однако мне не хочется встречать этот вечер в одиночестве. Может решим посетить какое-нибудь заведение, — сказал житель Комсомольска Дмитрий Антонов.
Информация представлена социологическим агентством «Вебер» — проектом АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы»