В Иркутске в ближайшие дни ожидается потепление

Регионы Сибири, в том числе местами и Иркутскую область, ожидает потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это связано с Атлантическим циклоном, который редко достигает этой части России, пишет ИА IrkutskMedia.
В Иркутске в пятницу столбики термометров покажут до −17ºС, а в воскресение потеплеет уже до −7ºС.
«Этот зональный процесс редко доходит до континентальных регионов СФО. Но сейчас ситуация иная: воздух из Атлантики достигнет не только европейской части России, но и Урала, Западной Сибири и Красноярского края. Это приведет к тому, что уже через два дня температура в городах Сибири будет приближаться к нулевой отметке», — приводит слова научного руководителя Гидрометцентра ТАСС.