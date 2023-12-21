В Иркутске в ближайшие дни ожидается потепление

«Этот зональный процесс редко доходит до континентальных регионов СФО. Но сейчас ситуация иная: воздух из Атлантики достигнет не только европейской части России, но и Урала, Западной Сибири и Красноярского края. Это приведет к тому, что уже через два дня температура в городах Сибири будет приближаться к нулевой отметке», — приводит слова научного руководителя Гидрометцентра ТАСС.