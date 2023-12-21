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В Хабаровске 22 декабря откроется новогодний городок

В программе запланированы детские конкурсы и раздача подарков.
площадь Ленина
Источник: Правительство Хабаровского края

22 декабря в Хабаровске пройдет праздничное открытие новогоднего городка на площади имени Ленина, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Мероприятие состоится в 17.00, в нем примет участие Дед Мороз. В программе запланированы детские конкурсы и раздача подарков. Праздник будет организован в рамках проекта «Всей семьей».

К празднику в этом году площадь оформили в тематике русских народных сказок, кроме того, установили интерактивные порталы с персонажами сказок, построили ледовую и снежную крепости, на которых изобразили картины русских художников, а также для детей залили ледяные горки.

Кроме того впервые на площади к новому году залили каток, возле него установили отапливаемые домики, в которых можно погреться. Также для посетителей откроется прокат коньков.

Активности для гостей и жителей города на площади Ленина будут организованы на новогодних праздниках до 10 января.