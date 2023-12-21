Выпуск о Красноярске покажут на канале «Телепутешествия»

Журналист посмотрел как рождаются ледовые скульптуры и попробовал себя в роли скульптора, сообщает портал Красгорпарк.
Также съемочная группа канала «Телепутешествия» познакомилась с подготовкой города к молодежному конкурсу ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири», и увидела, как создается ледовая галерея, на которой будут размещены известные полотна нашего земляка Василия Ивановича Сурикова и совсем еще юных художников Красноярска.
Кроме того, Владимир Скрынников посетил кёрлинг арену «Красноярск».
Отметим, что обо всем этом сюжет выйдет ориентировочно в феврале на канале «Телепутешествие» в программе «Три дня на отпуск».