Выпуск о Красноярске покажут на канале «Телепутешествия»

Также съемочная группа канала «Телепутешествия» познакомилась с подготовкой города к молодежному конкурсу ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири», и увидела, как создается ледовая галерея, на которой будут размещены известные полотна нашего земляка Василия Ивановича Сурикова и совсем еще юных художников Красноярска.