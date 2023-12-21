«Россия» отменила рейсы из Иркутска в Пекин

Как рассказал официальный представитель компании, для получения всех необходимых документов для осуществления полетов в рамках программы региональных перевозок компания «Россия» еще в марте начала процедуру аккредитации в Главном управлении гражданской авиации Китая. К 17 декабря, когда был запланирован первый рейс по маршруту Владивосток — Пекин, авиационные власти КНР выдали компании разрешение на осуществление полетов, а также подтвердили доступные временные интервалы для вылетов из трех российских городов.