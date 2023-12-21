«Россия» отменила рейсы из Иркутска в Пекин

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила несколько рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин из-за отказа аэропорта Китая в приеме и обслуживании самолетов до выполнения дополнительных требований. Пассажиров пересадили на другие рейсы «Аэрофлота». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Как рассказал официальный представитель компании, для получения всех необходимых документов для осуществления полетов в рамках программы региональных перевозок компания «Россия» еще в марте начала процедуру аккредитации в Главном управлении гражданской авиации Китая. К 17 декабря, когда был запланирован первый рейс по маршруту Владивосток — Пекин, авиационные власти КНР выдали компании разрешение на осуществление полетов, а также подтвердили доступные временные интервалы для вылетов из трех российских городов.
Между тем в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что «Россия» получит все необходимые разрешение уже в ближайшее время. После этого авиакомпания сможет вновь приступить к выполнению рейсов в Пекин. Также представители «Аэрофлота» ведут переговоры с авиационными властями Китая с целью выполнения разовых рейсов до получения «Россией» всех необходимых разрешений, передает издание «Известия».