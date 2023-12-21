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«Россия» отменила рейсы из Иркутска в Пекин

Это связано с отказом аэропорта Китая в обслуживании самолетов до выполнения дополнительных требований.
Источник: IrkutskMedia.ru

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила несколько рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин из-за отказа аэропорта Китая в приеме и обслуживании самолетов до выполнения дополнительных требований. Пассажиров пересадили на другие рейсы «Аэрофлота». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Как рассказал официальный представитель компании, для получения всех необходимых документов для осуществления полетов в рамках программы региональных перевозок компания «Россия» еще в марте начала процедуру аккредитации в Главном управлении гражданской авиации Китая. К 17 декабря, когда был запланирован первый рейс по маршруту Владивосток — Пекин, авиационные власти КНР выдали компании разрешение на осуществление полетов, а также подтвердили доступные временные интервалы для вылетов из трех российских городов.

«Однако 15 декабря администрация китайского международного аэропорта “Дасин” сообщила авиакомпании “Россия” о том, что до выполнения дополнительных требований рейсы не будут приниматься и обслуживаться. Несмотря на готовность авиакомпании оперативно выполнить указанные требования, администрация аэропорта отказалась сотрудничать, в результате чего ближайшие рейсы в аэропорт “Дасин” из Владивостока, Красноярска и Иркутска были отменены», — отметил представитель авиакомпании.

Между тем в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что «Россия» получит все необходимые разрешение уже в ближайшее время. После этого авиакомпания сможет вновь приступить к выполнению рейсов в Пекин. Также представители «Аэрофлота» ведут переговоры с авиационными властями Китая с целью выполнения разовых рейсов до получения «Россией» всех необходимых разрешений, передает издание «Известия».