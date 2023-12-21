В щуке, отправляемой из Хабкрая в Китай, обнаружили превышение ртути

В щуке, отправляемой на экспорт из Хабаровского края в Китай, обнаружили превышение ртути, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Специалисты проверили партию рыбы общим весом 6,1 тонны, ее обследовали по 25 показателям, в том числе на содержание токсинов. Результаты лабораторных испытаний показали, что в щуке в 2,1 раза превышено содержание ртути.
Отмечается, что токсины накапливаются обычно в крупных хищных видах рыб. Удалить ртуть из рыбы с помощью кулинарной обработки невозможно.
Информацию о результатах исследований внесли в систему, а также передали в различные профильные ведомства.
«Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в адрес владельца продукции готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований», — сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.