Новые троллейбусы планируют поставить в Новосибирск к Новому году

По словам губернатора, партия из 80 новых троллейбусов должна была прибыть в сибирскую столицу осенью. Тем не менее, она задержалась по причине срыва сроков заводом-производителем.
— Партнер Новосибирска — уфимский завод — к сожалению, срывает график, — пояснил Андрей Травников.
В настоящее время троллейбусы выдают партиями. Последние машины обещают поставить до конца нынешнего года.
При этом, несмотря на сложности, объем поставок не корректировали. В 2021 году начали трехлетнюю программу, лизинговый контракт на поставку следующего года уже подписали.
Ранее «Прецедент» сообщал, что власти Новосибирской области утвердили новый тариф на проезд в метро. Редакция также писала о том, что Андрей Травников прокомментировал срыв сроков сдачи концессионных школ.
Егор САФРОНОВ.