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Новые троллейбусы планируют поставить в Новосибирск к Новому году

Губернатор Андрей Травников на пресс-конференции с журналистами рассказал, что новые троллейбусы могут приехать в Новосибирск к Новому году.

По словам губернатора, партия из 80 новых троллейбусов должна была прибыть в сибирскую столицу осенью. Тем не менее, она задержалась по причине срыва сроков заводом-производителем.

— Партнер Новосибирска — уфимский завод — к сожалению, срывает график, — пояснил Андрей Травников.

В настоящее время троллейбусы выдают партиями. Последние машины обещают поставить до конца нынешнего года.

При этом, несмотря на сложности, объем поставок не корректировали. В 2021 году начали трехлетнюю программу, лизинговый контракт на поставку следующего года уже подписали.

Ранее «Прецедент» сообщал, что власти Новосибирской области утвердили новый тариф на проезд в метро. Редакция также писала о том, что Андрей Травников прокомментировал срыв сроков сдачи концессионных школ.

Егор САФРОНОВ.