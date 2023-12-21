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В Иркутске определен перечень мест для запуска фейерверков в новогодние праздники

Иркутск, НИА-Байкал — Администрация Иркутска определила перечень мест, рекомендованных для запуска и использования пиротехнических изделий I-III класса опасности в период новогодних праздников.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Правобережный округ

1) остров Юность, 5;

2) открытая территория в микрорайоне Падь Грязнуха за домами №№ 7/4 и 9/1;

3) общественное пространство напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 72;

4) открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 3-я Красноказачья, 3а;

5) открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Баррикад, 54и;

6) открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Ипподромная, 126 г;

7) открытая территория в районе адреса: микрорайон Зеленый, 41;

8) открытая территория в районе адреса: улица Щедрина, 48;

9) открытая территория в районе адреса: микрорайон Искра, улица Озерная, 2;

10) открытая территория со стороны проезда Проходной в микрорайоне Лесной в районе остановки общественного транспорта «Коттеджи»;

11) открытая территория в районе адреса: микрорайон Топкинский, 82;

12) открытая территория в районе адреса: улица Северная, 94;

13) озеро Юнатка;

14) открытая территория в районе адреса: улица Сарафановская, 153/2;

15) открытая территория в районе адреса: улица Напольная, 78;

16) открытая территория в районе адреса: улица Ипподромная, 13;

17) открытая территория в районе адреса: улица Карла Маркса, 2 (береговая линия).

Октябрьский округ

1) площадь у ледокола «Ангара»;

2) площадь перед торгово-развлекательным центром «ЯркоМолл»;

3) стадион на территории «Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища»;

4) площадка для вождения на острове Конный;

5) пустырь на улице Верхняя Набережная, 145/17а;

6) пустырь перед жилым комплексом «СанСити»;

7) бульвар Постышева;

8) парк семейного отдыха на улице Дыбовского;

9) территория напротив дома № 166 на улице Дальневосточная;

10) территория напротив дома № 156 на улице Дальневосточная;

11) территория напротив дороги между домами №№ 167/5 и 169 на улице Верхняя Набережная;

12) улица Ширямова, через дорогу от дома№ 235 на улице Байкальская;

13) у фонтана на площади 50 лет Октября;

14) зеленая зона вдоль дороги: выезд с Академического моста напротив дома на улице 4-ая Советская, 15;

15) у фонтанов на площади Конституции.

Свердловский округ

1) открытая территория на заливе Якоби;

2) открытая территория у стадиона «Рекорд»;

3) открытая территория при въезде на АО «Масложиркомбинат»;

4) открытая территория у школы № 35;

5) открытая территория между домами № 8 на улице Геологов и № 11 на улице Академическая;

6) открытая территория напротив Восточно-Сибирского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (микрорайон Ершовский);

7) открытая территория у фонтана в микрорайоне Университетский, 41;

8) открытая территория в Парке инициативной молодежи (улица Терешковой);

9) открытая территория рядом с крытым катком по адресу: микрорайон Университетский, 54а.

Ленинский округ

1) стадион «Локомотив»;

2) стадион «Зенит»;

3) парк «Комсомольский»;

4) сквер около Дома детского творчества № 5;

5) парк здоровья «Березка»;

6) пустырь напротив многоквартирного дома № 7 на улице Академика Окладникова;

7) улица Пляжная, в районе дома № 25а в поселке имени Горького;

8) улица Полярная, район Боковской протоки возле залива Радуга;

9) улица Полярная, в районе дома № 2а/1 (полуостров Кировский);

10) станция Батарейная, берег реки Ангара (между СНТ «Нептун» и’Ангара-3");

11) съезд с Иркутного моста на улице Главная Кировская за остановкой общественного транспорта «Иркутный мост»;

12) поселок Боково, за переулком 4-й Заводской, поля за протокой реки Ангара;

13) станция Батарейная, в районе улицы Набережная, площадь;

14) поворот с Московского тракта, в районе поселка Вересовка.