В Иркутске определен перечень мест для запуска фейерверков в новогодние праздники

Правобережный округ
1) остров Юность, 5;
2) открытая территория в микрорайоне Падь Грязнуха за домами №№ 7/4 и 9/1;
3) общественное пространство напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 72;
4) открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 3-я Красноказачья, 3а;
5) открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Баррикад, 54и;
6) открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Ипподромная, 126 г;
7) открытая территория в районе адреса: микрорайон Зеленый, 41;
8) открытая территория в районе адреса: улица Щедрина, 48;
9) открытая территория в районе адреса: микрорайон Искра, улица Озерная, 2;
10) открытая территория со стороны проезда Проходной в микрорайоне Лесной в районе остановки общественного транспорта «Коттеджи»;
11) открытая территория в районе адреса: микрорайон Топкинский, 82;
12) открытая территория в районе адреса: улица Северная, 94;
13) озеро Юнатка;
14) открытая территория в районе адреса: улица Сарафановская, 153/2;
15) открытая территория в районе адреса: улица Напольная, 78;
16) открытая территория в районе адреса: улица Ипподромная, 13;
17) открытая территория в районе адреса: улица Карла Маркса, 2 (береговая линия).
Октябрьский округ
1) площадь у ледокола «Ангара»;
2) площадь перед торгово-развлекательным центром «ЯркоМолл»;
3) стадион на территории «Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища»;
4) площадка для вождения на острове Конный;
5) пустырь на улице Верхняя Набережная, 145/17а;
6) пустырь перед жилым комплексом «СанСити»;
7) бульвар Постышева;
8) парк семейного отдыха на улице Дыбовского;
9) территория напротив дома № 166 на улице Дальневосточная;
10) территория напротив дома № 156 на улице Дальневосточная;
11) территория напротив дороги между домами №№ 167/5 и 169 на улице Верхняя Набережная;
12) улица Ширямова, через дорогу от дома№ 235 на улице Байкальская;
13) у фонтана на площади 50 лет Октября;
14) зеленая зона вдоль дороги: выезд с Академического моста напротив дома на улице 4-ая Советская, 15;
15) у фонтанов на площади Конституции.
Свердловский округ
1) открытая территория на заливе Якоби;
2) открытая территория у стадиона «Рекорд»;
3) открытая территория при въезде на АО «Масложиркомбинат»;
4) открытая территория у школы № 35;
5) открытая территория между домами № 8 на улице Геологов и № 11 на улице Академическая;
6) открытая территория напротив Восточно-Сибирского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (микрорайон Ершовский);
7) открытая территория у фонтана в микрорайоне Университетский, 41;
8) открытая территория в Парке инициативной молодежи (улица Терешковой);
9) открытая территория рядом с крытым катком по адресу: микрорайон Университетский, 54а.
Ленинский округ
1) стадион «Локомотив»;
2) стадион «Зенит»;
3) парк «Комсомольский»;
4) сквер около Дома детского творчества № 5;
5) парк здоровья «Березка»;
6) пустырь напротив многоквартирного дома № 7 на улице Академика Окладникова;
7) улица Пляжная, в районе дома № 25а в поселке имени Горького;
8) улица Полярная, район Боковской протоки возле залива Радуга;
9) улица Полярная, в районе дома № 2а/1 (полуостров Кировский);
10) станция Батарейная, берег реки Ангара (между СНТ «Нептун» и’Ангара-3");
11) съезд с Иркутного моста на улице Главная Кировская за остановкой общественного транспорта «Иркутный мост»;
12) поселок Боково, за переулком 4-й Заводской, поля за протокой реки Ангара;
13) станция Батарейная, в районе улицы Набережная, площадь;
14) поворот с Московского тракта, в районе поселка Вересовка.