В Новосибирске рассказали, сколько стоит пригласить на корпоратив SHAMANa

У звезд отечественной эстрады еще есть свободные даты для выступления.
Так, Григорий Лепс может приехать в Бердск для выступления длиною в час за 10 млн рублей. Директор звезды не согласился менять слова «Самый лучший день» на «Самый лучший шеф», однако отметил, что певца можно снимать без ограничения.
А представитель самого патриотичного и популярного певца России SHAMANa запросил за выступление в Бердске 15 миллионов рублей.
Директор также отметил, что артист может выступить в ночное время после своего февральского концерта в Новосибирске. Он готов будет общаться со слушателями, но выпить на брудершафт.
А вот Ольга Бузова берет за выступление 2,5 миллиона рублей, при этом за 4,5 часа звезда готова побыть ведущей шоу за 4,5 миллиона рублей. Директор певицы сообщил, что Ольге потребуется соведущий, а также он отказался наряжать артистку в костюм дракона, сообщает КП-Новосибирск.