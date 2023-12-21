Мэр Владивостока рассказал, как стал жертвой мошенников

Глава Владивостока Константин Шестаков в своем ТГ-канале (18+) рассказал о весьма неприятной ситуации, непосредственным участником которой стал он сам. Под видом мэра города мошенники обманывали людей в мессенджерах, сообщает ИА PrimaMedia.
Как говорит сам Константин Шестаков, злоумышленники зарегистрировали в Сети аккаунт с ФИО и личными данными главы города, а после это стали обращаться к людям из списка контактов с различными просьбами. Содержание таких сообщений градоначальник озвучивать не стал.
«У таких злоумышленников, как правило, скрыты контакты и номер телефона, в то время как для моих контактов эти данные всегда открыты. Поэтому прошу вас быть бдительными и, если заподозрите неладное, свяжитесь со мной напрямую, чтобы уточнить, есть ли какие-то поручения от меня. Так будет верно. Пожалуйста, будьте бдительны и не дайте себя обмануть», — подытожил Константин Шестаков.
То, что дипфейки уже плотно вошли в нашу современную жизнь, ни для кого не секрет. В отдельном материале ИА PrimaMedia можно подробнее узнать о том, что это такое, и как распознать мошенников «на другом конце провода».