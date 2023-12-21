Мэр Владивостока рассказал, как стал жертвой мошенников

«У таких злоумышленников, как правило, скрыты контакты и номер телефона, в то время как для моих контактов эти данные всегда открыты. Поэтому прошу вас быть бдительными и, если заподозрите неладное, свяжитесь со мной напрямую, чтобы уточнить, есть ли какие-то поручения от меня. Так будет верно. Пожалуйста, будьте бдительны и не дайте себя обмануть», — подытожил Константин Шестаков.