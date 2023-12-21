Как будут работать поликлиники и больницы в Приморье в новогодние праздники: график и изменения

График приема изменят поликлиники. Выходными для них станут 31 декабря и 1, 7 и 8 января. В остальные дни каникул пациентов в поликлиниках будут принимать с 8 до 15 часов. Вызовы на дом будут обслуживать 30 декабря и со 2 по 6 января с 8 до 13 часов.