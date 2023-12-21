Как будут работать поликлиники и больницы в Приморье в новогодние праздники: график и изменения

В минздраве региона уточнили, что без изменений будут работать стационары, роддома и травмпункты, а также станции скорой помощи.
График приема изменят поликлиники. Выходными для них станут 31 декабря и 1, 7 и 8 января. В остальные дни каникул пациентов в поликлиниках будут принимать с 8 до 15 часов. Вызовы на дом будут обслуживать 30 декабря и со 2 по 6 января с 8 до 13 часов.
Инфекционные кабинеты при поликлиниках будут работать в Приморье по следующему графику: 30 декабря — с 8 до 15 часов, со 2 по 5 января — с 8 до 18 часов, 6 января — с 8 до 15 часов.
Лаборатории, рентгенкабинеты смогут принять пацентов 30 декабря, а также 2, 4 и 6 января с 9 до 15 часов. В то же время будет осуществляться выдача больничных и рецептов.
Ранее сообщалось о том, что приморцев предупредили о сильных морозах и снегопадах.