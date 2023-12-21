Температурные качели: в Новосибирскую область нагрянет потепление до +2 градусов

— 22 декабря в Новосибирской области днем будет −3…+2 градусов, также будет идти небольшой, местами умеренный снег, днем — мокрый снег. В отдельных районах ожидаются метели, гололедные явления. 23 декабря, в субботу, в НСО днем будет также −3…+2 градусов, ночью в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков, — рассказали метеорологи.