Температурные качели: в Новосибирскую область нагрянет потепление до +2 градусов

На смену лютым морозам в Новосибирскую область придёт весеннее тепло. Температурные качели будут ощутимые: после −40 в регионе столбики термометра покажут +2 градуса. О весеннем тепле предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— 22 декабря в Новосибирской области днем будет −3…+2 градусов, также будет идти небольшой, местами умеренный снег, днем — мокрый снег. В отдельных районах ожидаются метели, гололедные явления. 23 декабря, в субботу, в НСО днем будет также −3…+2 градусов, ночью в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков, — рассказали метеорологи.
21 декабря в Новосибирской области ожидается −1…-6 градусов, а также сильный ветер. Местами его порывы достигнут 18 метров в секунду.
— Будет облачно, снег, местами метели. На дорогах местами гололедица, — добавили синоптики.