В пятницу в семи кузбасских городах пройдут сельхоз ярмарки к Новому году

Прокопчане могут купить сельхоз продукцию с 10 до 15 часов на площадке по проспекту Гагарина, 37. Киселевчане — с 9 до 15 часов на Центральной площади города. В Анжеро-Судженске ярмарка будет работать с 9 до 14 часов на площади перед ТЦ «Сибирский городок». Здесь свою сувенирную продукцию представят местные учреждения ГУФСИН. В Междуреченске торговые ряды расположатся с 9 до 16 часов на проспекте Коммунистический.