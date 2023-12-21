В пятницу в семи кузбасских городах пройдут сельхоз ярмарки к Новому году

В пятницу, 22 декабря, в семи кузбасских городах пройдут сельскохозяйственные ярмарки перед Новым годом. Предприятия и фермеры представят свою продукцию в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселёвске, Анжеро-Судженске и Междуреченске. Тяжёлые сумки до остановок пенсионерам помогут донести волонтёры.
В Кемерове ярмарка традиционно пройдёт на площади Советов с 9 до 14 часов. Кемеровчан бесплатно угостят горячим чаем и кашей на полевой кухне. Помимо привычных продуктов на рынке будут продавать новогодние сувениры, игрушки и ёлочные украшения, в том числе авторские от кузбасских мастеров.
В Новокузнецке ярмарка будет работать с 9 до 15 часов на площади общественных мероприятий Центрального района. Там развернут всевозможную торговлю более 50 точек. В Белове на Центральной площади ярмарка будет работать с 9 до 15 часов. Также организуют ёлочный базар.
Прокопчане могут купить сельхоз продукцию с 10 до 15 часов на площадке по проспекту Гагарина, 37. Киселевчане — с 9 до 15 часов на Центральной площади города. В Анжеро-Судженске ярмарка будет работать с 9 до 14 часов на площади перед ТЦ «Сибирский городок». Здесь свою сувенирную продукцию представят местные учреждения ГУФСИН. В Междуреченске торговые ряды расположатся с 9 до 16 часов на проспекте Коммунистический.