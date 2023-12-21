Главные новости за 20 декабря

ВЧЕРА
Опора «Полонезов» и база «Волатов». Почему МЗКТ — одно из любимых предприятий Лукашенко.
Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2024 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши.
Учреждена юбилейная медаль «35 лет вывода советских войск из Афганистана». Соответствующий указ № 403 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Головченко: опасность биологических угроз сегодня главный вызов.
Кочанова об акции «Наши дети»: мы с нетерпением ждем ее, чтобы увидеть горящие глаза ребят.
«Вся жизнь и судьба». К своему юбилею БЕЛТА презентовала книгу «105 лет новостей».
Рогожник: предприятия Минпрома на протяжении трех последних лет демонстрируют стабильный прирост экспорта.
Презентация первого тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на белорусском языке состоялась в Минске.
Тарасенко рассказал, какие меры принимаются в стране, чтобы не допустить завоз и распространение заболеваний.
Витамины к новогоднему столу. Как работает парниково-тепличный комбинат в межсезонье.
Общественный транспорт в Минске в новогоднюю ночь будет работать до 5 утра.
Встретиться с волшебником. Где в Минске откроются резиденции Деда Мороза.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Организация досуга для детей и молодежи во время новогодних праздников и зимних каникул». Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Путешествуем по Беларуси: популярные маршруты и необычные места Витебской области». Начало в 11.00.
В Минске на площадке у Дворца спорта по 14 января 2024 года будет работать большая рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш». Гостям представят широкий ассортимент продукции — от традиционных новогодних украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности.
Новогодняя программа «В гостях у Полесского Зюзи» пройдет до 27 января 2024 года в Национальном парке «Припятский».
ЗАВТРА
В Республике Беларусь — День энергетика.
165 лет назад родился Пуччини Джакомо, великий итальянский композитор. Автор опер «Манон Леско», «Тоска», «Богема», «Мадам Баттерфляй» и др. Умер в 1924 году.
95 лет назад родился Рудин Рудольф Григорьевич, российский актер театра, кино и телевидения, режиссер, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах «Теща», «Господа артисты», «Бульварный роман» и др. Умер в 2012 году.
100 лет назад родился Моралев Олег Михайлович, белорусский и российский режиссер оперы, заслуженный артист Беларуси (1955). В 1952—1960 годах — режиссер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди постановок на белорусской сцене: «Иоланта», «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини, «Садко» Н. Римского-Корсакова и др. Умер в 1984 году.