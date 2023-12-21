Главные новости за 20 декабря

В Минске на площадке у Дворца спорта по 14 января 2024 года будет работать большая рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш». Гостям представят широкий ассортимент продукции — от традиционных новогодних украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности.