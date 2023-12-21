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Главные новости за 20 декабря

Главные новости Беларуси в период с 20 по 22 декабря 2023 года.
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Источник: Reuters

ВЧЕРА

Опора «Полонезов» и база «Волатов». Почему МЗКТ — одно из любимых предприятий Лукашенко.

Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2024 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши.

Учреждена юбилейная медаль «35 лет вывода советских войск из Афганистана». Соответствующий указ № 403 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Головченко: опасность биологических угроз сегодня главный вызов.

Кочанова об акции «Наши дети»: мы с нетерпением ждем ее, чтобы увидеть горящие глаза ребят.

«Вся жизнь и судьба». К своему юбилею БЕЛТА презентовала книгу «105 лет новостей».

Рогожник: предприятия Минпрома на протяжении трех последних лет демонстрируют стабильный прирост экспорта.

Презентация первого тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на белорусском языке состоялась в Минске.

Тарасенко рассказал, какие меры принимаются в стране, чтобы не допустить завоз и распространение заболеваний.

Витамины к новогоднему столу. Как работает парниково-тепличный комбинат в межсезонье.

Общественный транспорт в Минске в новогоднюю ночь будет работать до 5 утра.

СЕГОДНЯ

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Организация досуга для детей и молодежи во время новогодних праздников и зимних каникул». Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Путешествуем по Беларуси: популярные маршруты и необычные места Витебской области». Начало в 11.00.

В Минске на площадке у Дворца спорта по 14 января 2024 года будет работать большая рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш». Гостям представят широкий ассортимент продукции — от традиционных новогодних украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности.

Новогодняя программа «В гостях у Полесского Зюзи» пройдет до 27 января 2024 года в Национальном парке «Припятский».

ЗАВТРА

В Республике Беларусь — День энергетика.

165 лет назад родился Пуччини Джакомо, великий итальянский композитор. Автор опер «Манон Леско», «Тоска», «Богема», «Мадам Баттерфляй» и др. Умер в 1924 году.

95 лет назад родился Рудин Рудольф Григорьевич, российский актер театра, кино и телевидения, режиссер, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах «Теща», «Господа артисты», «Бульварный роман» и др. Умер в 2012 году.

100 лет назад родился Моралев Олег Михайлович, белорусский и российский режиссер оперы, заслуженный артист Беларуси (1955). В 1952—1960 годах — режиссер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди постановок на белорусской сцене: «Иоланта», «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини, «Садко» Н. Римского-Корсакова и др. Умер в 1984 году.

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