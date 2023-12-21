Хабаровчанин отсудил у перевозчика 25 тысяч рублей за действия водителя

Для разбирательств был вызван водитель автобуса, который изложил свою версию случившегося. Он объяснил, что не довёз пассажира до остановки, потому что очень хотел в туалет и больше не мог терпеть. Когда истец захотел расплатился, тот предложил взять ему билет из кучи уже заранее подготовленных, но последний настаивал на расчёте через банковский терминал. По словам водителя, после этого пассажир начал его обзывать, при этом сам он вёл себя корректно. Однако подтвердить свои слова он не смог.