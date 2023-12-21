Хабаровчанин отсудил у перевозчика 25 тысяч рублей за действия водителя

Хабаровский краевой суд обязал перевозчика ООО «Оператор» выплатить жителю столицы региона 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за действий водителя автобуса маршрута № 24, который высадил его вне автобусной остановки и отказывался принимать оплату через терминал. ИА «Хабаровский край сегодня» подробно изучил обстоятельства дела.
Как следует из материалов судебного заседания, истец ехал в автобусе № 24 от остановки «Степная» до «Автопарка». Так получилось, что на пункте «Индустриальный посёлок» мужчина остался в салоне единственным пассажиром, на что обратил внимание водитель и поинтересовался как далеко тот едет. Не доезжая до нужной истцу остановки, шофёр свернул с маршрута и потребовал от мужчины покинуть автобус.
Для разбирательств был вызван водитель автобуса, который изложил свою версию случившегося. Он объяснил, что не довёз пассажира до остановки, потому что очень хотел в туалет и больше не мог терпеть. Когда истец захотел расплатился, тот предложил взять ему билет из кучи уже заранее подготовленных, но последний настаивал на расчёте через банковский терминал. По словам водителя, после этого пассажир начал его обзывать, при этом сам он вёл себя корректно. Однако подтвердить свои слова он не смог.
В результате судебного заседания инстанция оказалась на стороне пассажира. Так, водитель перевозчика нарушил правила перевозки, так как фактически не довёл мужчину до нужной ему остановки. Кроме того, как-то препятствовать ему в оплате проезда через терминал шофёр тоже не имел права. А вот взаимные претензии сторон о некорректном поведении друг друга суд в учёт не принял, так как никаких доказательств этому они предоставить не смогли, хотя сам факт конфликта признал.
Иск пассажира в инстанции удовлетворили частично и обязали ООО «Оператор» выплатить тому 25 тысяч рублей. Суд установил, что имело место нарушение правил перевозки и прав потребителя, за что предусмотрена компенсация морального вреда. Только вот, как было сказано выше, с оскорблениями пассажира это никак не связано, несмотря на не очень понятную формулировку. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда — он согласуется с принципами разумности и справедливости.