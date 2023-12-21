ВИС ответили, почему не достраивается четвёртый мост в Новосибирске

Они сообщили, что сроки затягиваются не по их вине, так как они считают неразумным вкладывать собственные денежные средства в строительство и при этом не видеть результат. По их словам, свои финансовые обязательства по капитальным затратам они выполнили и уже профинансировали проект на сумму 5,4 миллиардов рублей.