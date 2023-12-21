В «России» подтвердили отказ аэропорта Пекина принимать самолеты авиакомпании

Авиакомпания «Россия» подтвердила отказ пекинского аэропорта принимать суда из Владивостока, Иркутска и Красноярска. Ранее стало известно, что рейсы отменены, так как перевозчик не успел оформить необходимые разрешения на полеты. В пресс-службе авиакомпании «КП» сообщили, что столичный аэропорт Китая уведомил о дополнительных требованиях, временно отказавшись принимать российские суда.
«15 декабря администрация столичного аэропорта Китая “Дасин” уведомила авиакомпанию “Россия” об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт “Дасин” из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — уточнили в пресс-службе «России».
Как отметили специалисты, до выполнения первого рейса по маршруту Владивосток — Пекин 17 декабря авиакомпания получила операционное разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение рейсов в Пекин из упомянутых ранее городов. Однако полеты все равно были отменены. «Россия» обратилась в министерство транспорта РФ за помощью в решении проблемы.
Напомним, ранее в «Аэрофлоте» редакции «КП» рассказали, что переговоры с Китаем ведутся, и в скором времени перевозчик получит необходимые разрешения.