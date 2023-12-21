Топ-5 главных новостей в Молдове 21 декабря

1. Зима к нам пока не спешит: В Молдове похолодает до +6 градусов, а потом резко потеплеет до +16 — шорты и майки не прячем.
2. Выдыхаем — молдаван пока не собираются лишать румынского гражданства: Отодвинут только наших соотечественников, получающих в Румынии пособия.
3. Ни дня без медалей и премий: Президент Молдовы Санду по наградам скоро обгонит Брежнева.
4. Правительство Молдовы запретило народу долго отмечать новогодние праздники: А у нас весь год так — власти делают вид, что заботятся о благосостоянии граждан, а мы — что верим им.
5. Дело Шора развалилось: Ключевой свидетель, из-за которого молдавский политик получил 15-летний срок, отказался от своих показаний.