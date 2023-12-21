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Топ-5 главных новостей в Молдове 21 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 21 декабря 2023 года.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 69% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

1. Зима к нам пока не спешит: В Молдове похолодает до +6 градусов, а потом резко потеплеет до +16 — шорты и майки не прячем.

2. Выдыхаем — молдаван пока не собираются лишать румынского гражданства: Отодвинут только наших соотечественников, получающих в Румынии пособия.

3. Ни дня без медалей и премий: Президент Молдовы Санду по наградам скоро обгонит Брежнева.

4. Правительство Молдовы запретило народу долго отмечать новогодние праздники: А у нас весь год так — власти делают вид, что заботятся о благосостоянии граждан, а мы — что верим им.

5. Дело Шора развалилось: Ключевой свидетель, из-за которого молдавский политик получил 15-летний срок, отказался от своих показаний.