Прощание с погибшим военнослужащим СВО прошло в Усть-Илимске

В Усть-Илимске простились с военнослужащим Евгением Машуковым, который погиб в зоне специальной военной операции. Как отметила мэр города Анна Щекина на своей странице в соцсети ВК (12+), мужчина отстаивал безопасность России и ее граждан, сражался за будущее страны. Боец мужественно исполнял свой воинской долг и был верен ему до конца. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.