В Омской области вспышка коклюша. Что за болезнь и чем она опасна?

В региональном Роспотребнадзоре порталу Om1.ru рассказали о заболеваемости коклюшем в Омской области. По данным ведомства, с начала 2023 года на территории региона зарегистрировано 304 случая коклюша (показатель заболеваемости составил 16,17 на 100 тысяч населения).
Среди заболевших доля детей составляет 97,4% (296 детей), взрослых — 2,6% (8 человек). Последний случая заболевания коклюшем был зарегистрирован в декабре.
Коклюш начинается с общего недомогания, у детей может появиться лёгкий насморк, невысокая температура, кашель. По мере развития заболевания кашель только усиливается, вместе с этим у детей нарушается сон и аппетит. Примерно через две недели болезни кашель может стать настолько сильным и частым, что ребёнку сложно вдохнуть и отдышаться. После приступа появляется судорожный вдох с сильными свистами — реприз. За сутки такое может повториться от 10 до 50 раз.