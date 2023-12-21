В Омской области вспышка коклюша. Что за болезнь и чем она опасна?

Коклюш начинается с общего недомогания, у детей может появиться лёгкий насморк, невысокая температура, кашель. По мере развития заболевания кашель только усиливается, вместе с этим у детей нарушается сон и аппетит. Примерно через две недели болезни кашель может стать настолько сильным и частым, что ребёнку сложно вдохнуть и отдышаться. После приступа появляется судорожный вдох с сильными свистами — реприз. За сутки такое может повториться от 10 до 50 раз.