Впервые в мире. В Перми врачи вживили искусственный желудочек сердца ребёнку

Жизнь маленькой Василисы наполнена множеством больничных будней и госпитализаций. Хотя малышке всего 3 года. Девочка из города Рыбинска Ярославской области приехала в августе в Пермь на очередную операцию. Пермские медики сотворили настоящее чудо. Кардиохирурги впервые в мире вживили искусственный желудочек сердца столь маленькому ребёнку.
Возможности исчерпаны.
Специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова в Перми провели сложнейшую операцию. Василиса стала самой маленькой пациенткой, перенесшей такую операцию, не только в российской, но и в мировой практике.
Впервые на операционный стол малышка попала через несколько дней после рождения. Но состояние девочки требовало новых вмешательств. За три года Василисе пришлось перенести пять операций. Но проблема усугублялась. У девочки выявили кардиомиопатию. Это патологическое изменение сердечной мышцы, при котором происходит нарушение кровообращения, увеличение размеров сердца, и развивается прогрессирующая сердечная недостаточность.
«После того, как возможности стандартного медикаментозного и хирургического лечения были исчерпаны, в клинике, в которой наблюдалась Василиса, сказали, что больше ничем не смогут помочь. Маме девочки посоветовали Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова в Перми», — рассказали в Минздраве Пермского края.
Женщина не теряла надежды спасти свою малышку. Уже через несколько дней пермские врачи сообщили Татьяне, что ждут её вместе с дочкой для госпитализации. Времени на раздумья не было. Отправились в путь, ведь дорог был каждый миг.
Как только девочка приехала в Пермь, она попала в реанимацию. На тот момент она едва могла дышать.
«Органы и ткани ребёнка страдали от недостатка кислорода и питательных веществ, фракция выброса левого желудочка — цифра производительности работы сердца — была крайне низкой и составляла всего 5% при норме 60%», — рассказали в кардиоцентре.
Медлить было нельзя. Врачи обсудили тактику лечения девочки и приняли решение имплантировать малышке механическую поддержку левого желудочка сердца Heart Mate 3. Это устройств, которое поддерживает насосную функцию сердца. Устанавливают её во время операции.
Сердце в рюкзаке?
Первые подобные операции проводились взрослым пациентам. Так что само устройство делают размером под взрослое сердце. Но недавно подобные системы стали ставить и маленьким пациентам. В России уже провели 44 операции детям. Но все эти пациенты гораздо старше и крупнее маленькой Василисы.
Как рассказал главный врач Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова Вячеслав Белов, перед операцией пришлось сделать 3D-моделирование. На основе данных МСКТ построили 3D-модель грудной клетки пациента и 3D-модель устройства. Оценивались различные методы имплантации, выбирались варианты расположения этого устройства в грудной клетке.
«Анализ данных, полученных в ходе 3D-моделирования, показал, что расположить устройство в грудной клетке нашей пациентки по факту физически невозможно. Несмотря на это, мы выстроили стратегию хирургического вмешательства, которой придерживались во время операции, и теперь можем сказать, что всё прошло успешно и по плану», — рассказал врач.
После операции Василиса будет жить с небольшим чемоданчиком с аккумуляторами, от которого идёт чрескожный кабель, соединяющий помпу внутри сердца с внешним контроллером. Когда девочка подрастёт, чемоданчик можно будет заменить на специальный ранец, который она будет носить за спиной.
Специалисты Центра считают, что имплантация устройства механической поддержки кровообращения маленьким детям позволяет пересмотреть подход к отбору пациентов для подобных операций. Но необходим индивидуальный подход. Перед операцией специалисты выберут подходящий вариант имплантации устройств, поддерживающих сердце. Искусственный желудочек сердца можно назвать своеобразным «мостом» для трансплантации.
Первый в Прикамье.
Василиса стала третьим пациентом, которому установили механический желудочек сердца в Перми. Впервые подобную операцию пермские медики провели в мае 2023 года. Она помогла спасти жизнь восьмилетнего Мухамеда из Ингушетии. Врачи поддерживают с ним связь. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. В начале 2024 года он вновь приедет в Пермь. Специалисты оценят его состояние и проверят, как работает устройство.
Напомним, летом 2023 года пермским врачам удалось спасти многодетную маму, у которой вскоре после родов произошёл инфаркт. Медики смогли избежать традиционного хирургического вмешательства. Через артерию они проникли в сердце и установили современный стент, внешне похожий на пружинку из шариковой ручки. Женщина выжила.
А в 2022 году в Перми впервые провели операцию по стентированию артерии, расположенной глубоко в мозгу пациента. Это позволило спасти жизнь человеку после инсульта.