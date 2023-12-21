В Новосибирске торговцы елок рассказали о своих доходах

Журналист «АиФ-Новосибирск» узнал подробности у местных торговцев.
Елочный базар на улице Дуси Ковальчук, 173, открылся относительно недавно из-за 40-градусных морозов. Здесь доходом от пихты делиться не стали, однако назвали цены деревьев. Самой дорогой зеленой красавицей на рынке оказалась елка стоимостью 12 тысяч рублей.
«Дорогие елки обычно берут в школы и детские садики», — сказала продавец.
А вот самую дешевую елку можно купить за 2 тысячи рублей. Пихтовые веточки по 250 рублей, а украшенные шишками — 450 рублей.
Дешевле пихты оказались по адресу Дуси Ковальчук, 75. Продавец Роман назвал цену самой дорогой — 3,5 тысячи рублей. Бюджетный вариант стоит 2,5 тысячи. Он также признался, что из-за аномальных холодов пришлось открыться 15 декабря.
«Из-за морозов людей было мало, надеемся, что подтянутся к выходным», — отметил Роман.
Мужчина добавил, что в этом сезоне доход небольшой.
«Раз на раз не приходится. Бывает, что за сезон заработаем 200 тысяч рублей, а бывает 100 тысяч рублей. Не знаю, сколько будет в этом году», — признался торговец.
На третьем елочном базаре, который находится на улице Жуковского, 108, самая дорогая пихта стоит 5 тысяч рублей. При этом за 1000 рублей здесь можно купить вот такую пушистую красавицу.
Продавец также рассказал, что сейчас елки почти не продают, только пихты. У последней иголки мягкие, а у ели жесткие. Кроме этого, после ели остается больше иголок, поэтому покупатели выбирают именно пихту.