В кемеровском Парке Чудес откроется «отель» для многодетных белок

До Нового года в парке появится три двухэтажных домика для белок, которые разместят в правильных местах при участии экологов и зоологов. Сотрудники шутят, что в них смогут жить и многодетные семьи грызунов. Бельчатники проектировали профессиональные инженеры и экологи. Кроме этого на территории появятся новые декоративные кормушки для птиц, которых активно подкармливают кемеровчане.