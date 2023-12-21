В кемеровском Парке Чудес откроется «отель» для многодетных белок

Как сообщают сотрудники кемеровского Парка Чудес «АиФ в Кузбассе», в парке появится отель для белок. Сейчас там живёт один пушистый грызун Вася (однако некоторые горожане видели уже два зверька), но их может стать больше, если организовать комфортные условия для жизни белок.
До Нового года в парке появится три двухэтажных домика для белок, которые разместят в правильных местах при участии экологов и зоологов. Сотрудники шутят, что в них смогут жить и многодетные семьи грызунов. Бельчатники проектировали профессиональные инженеры и экологи. Кроме этого на территории появятся новые декоративные кормушки для птиц, которых активно подкармливают кемеровчане.
Белок можно угощать кедровым и грецким орехом, сухофруктами, фундуком, жёлудями, нежареными и несолёными семечками подсолнуха и тыквы, огурцами и морковью, яблоками и грушей. Категорически нельзя давать сдобу, хлеб, миндаль, фисташки, арахис и солёные/жареные продукты. Кормушки синичек, снегирей и воробьёв можно наполнить несолёными и нежареными семечками подсолнечника, тыквы, овсяной крупой. Хлебом кормить птиц не рекомендуется.
Также белок можно встретить и покормить в сосновом бору, который находится в черте города.