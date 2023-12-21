Красноярцев позвали на открытие катка на Татышеве

Он начнет работать в 17 часов.
«Будем рады видеть всех, кому не терпится покататься сегодня, а завтра приглашаем всех поучаствовать в развлечениях с аниматорами в честь открытия, начало в 17:00», — рассказали в парке.
В дальнейшем каток Татышев-ICE будет работать ежедневно с 10:00 до 21:30, кроме понедельника. Час катания обойдется в 80 рублей, детям до 7 бесплатно.
Прокат коньков — 110 рублей в час, помощник фигуриста — 100 рублей в час, заточка коньков — 120 рублей за пару, ячейка хранения — 30 рублей в день. По предъявлению справки/удостоверения: пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам — скидка 50%; для ветеранов ВОВ и боевых действий — бесплатно.