Нужно ли аннулировать кредитную карту, которой не пользуешься?

«Обязательно свяжитесь с банком и выясните статус вашей карты, которой вы не пользуетесь. Банк может брать плату за её обслуживание, это значит, что у вас может появиться дополнительная задолженность. А если вы её не погасите, то просрочка ещё и отразится на вашей кредитной истории, — отвечает управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлёв. — Даже если плату за обслуживание карты банк не берёт, кредитный лимит по ней отражается в кредитной истории и влияет на кредитный рейтинг. Чем больше лимит, тем сильнее это скажется на вашей оценке банками».