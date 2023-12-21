Дарим детям новогоднюю сказку: сколько стоит в Уфе поздравление Деда Мороза и Снегурочки

Кстати, недавно аналитический проект Tinkoff Data провел расчет индекса Деда Мороза (да-да, и такой существует, а не только индекс Оливье). В среднем, за поздравление от доброго волшебника в 2023 году придется выложить 2594 рубля, что на 23% больше, по сравнению с прошлым годом. А вот в 2024 году, судя по прогнозу, эта сумма вырастет уже до 2892 рублей. Отмечается, что самый высокий индекс Деда Мороза, конечно же в Москве, а вот неожиданно выше всего цены подскочили в Краснодаре.