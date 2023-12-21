Дарим детям новогоднюю сказку: сколько стоит в Уфе поздравление Деда Мороза и Снегурочки

Еще неделя, и наступит самый долгожданный праздник для детей и взрослых — Новый год. А значит, самое время позаботиться не только о нарядной елке и покупке мандаринов, но и заказать поздравление от Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Выяснили, сколько стоит подарить новогоднюю сказку ребенку в 2023 году, чем планируют развлекать аниматоры малышей, а также поделимся оригинальным вариантом фееричного поздравления.
ИНДЕКС ДЕДА МОРОЗА.
К счастью, все ковидные ограничения остались в далеком прошлом, поэтому можно спокойно заказать аниматоров для поздравлений и не требовать у него прививочный куар-код или ПЦР-тест. Переживать о том, что бронировать Дедушку Мороза нужно было еще в ноябре, тоже не стоит — рынок услуг буквально завален предложениями — на любую дату и время и любой ценовой категории. Только выбирай!
Кстати, недавно аналитический проект Tinkoff Data провел расчет индекса Деда Мороза (да-да, и такой существует, а не только индекс Оливье). В среднем, за поздравление от доброго волшебника в 2023 году придется выложить 2594 рубля, что на 23% больше, по сравнению с прошлым годом. А вот в 2024 году, судя по прогнозу, эта сумма вырастет уже до 2892 рублей. Отмечается, что самый высокий индекс Деда Мороза, конечно же в Москве, а вот неожиданно выше всего цены подскочили в Краснодаре.
В Уфе спрос на новогодних персонажей вырос приметно на 54%, а традиционное поздравление, в среднем, будет стоить от 1,5 тысяч рублей. Как отмечают аналитики, на конечную стоимость влияет наполнение развлекательной программы, ее длительность, а также дата. Естественно, что в саму Новогоднюю ночь услуги аниматоров будут стоить гораздо дороже.
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ?
Итак, чем же готовятся порадовать ребят и их родителей уфимские аниматоры? Учитывая обилие предложений на рынке услуг, чтобы оставаться востребованными, многие аниматоры предлагают не только традиционные программы с коротеньким поздравлением и хороводом возле елки. Клиентов завлекают оригинальными и красочными костюмами, сшитыми исключительно на заказ, веселыми флешмобами, и даже песнями под живой аккомпанемент гитары или саксофона.
— Только у нас зажигательные танцы и игры, исполнение желаний с призами и подарками, а еще настоящее волшебство! Любителей фокусов удивим летающей елкой, веревкой, которая превращается в палку. А еще у нас есть диджей, живой вокал и игра на саксофоне, — обещает одно агентство аниматоров.
— Разговариваем красивыми стихами. Загадываем желание с волшебным горящим посохом! Всегда с собой чемодан с новогодним реквизитом для любого возраста, а также профессиональное музыкальное оборудование с микрофоном. По желанию в программу можно добавить серебряную дискотеку, новогодний киндер-бокс или новогодняя пиньяту, — перечисляют другое агентство праздников.
Кто-то делает ставку на личностные качества и таланты сказочных героев.
— Только у нас не только интересная новогодняя программа, но и добрый, трезвый и некурящий Дед Мороз, а наша Снегурочка — ведущая на ТВ, — хвастается одно агентство.
— А у нас Дед Мороз и Снегурочка с педагогическим образованием и огромным опытом работы с детьми, — парирует другое.
— Мы — команда профессионалов с опытом более 10 лет, среди нас только действующие аниматоры с огромным опытом и артисты театра! А наш Дед Мороз — действующий актер театра МХТ им. Чехова, и работает в постановках Константина Хабенского, — кидает козырь третье агентство.
И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Итак, сколько же придется выложить за детское удовольствие? Если заказывать Деда Мороза со Снегурочкой на утренник в детский сад, то программа длительностью 45 минут будет стоить от 10000 рублей. Столько же агентства просят за утренник, если проводить его в школе. Можно заказать и дополнительные услуги, вроде серебряной (фольгированные блестки и конфетти) и бумажной дискотеки — 1500 рублей за 15 минут.
Если вы решили пригласить аниматоров домой, то экспресс-поздравление (15 минут) обойдется примерно в 2400 рублей, получасовая развлекательная программа выйдет в 3000, а полноценное часовое шоу — примерно в 5000 рублей. Если вы хотите, чтобы Деда Мороза с внучкой сопровождал еще один сказочный персонаж (например, Снеговик или Хитрая Лиса), то за получасовое шоу придется заплатить от 4200, а за часовую программу — от 6500 рублей.
Если по каким-либо причинам вы не хотите звать аниматоров к себе домой, многие агентства предлагают провести поздравительную программу прямо на улице — цена варьируется от 5000 до 8500 рублей, в зависимости от даты и времени.
Если же вы хотите, чтобы добрый волшебник и его внучка постучали в двери и подарили ребенку веру в чудеса аккурат за полчаса до или после боя курантов, то готовьтесь раскошелиться. За 30 минут веселья, песен и танцев придется отдать от 7000 до 10000 рублей.
К сожалению, бывают такие моменты, что новый год приходится отмечать в больнице. Ну или не хочется отдавать большую сумму за «очное» поздравление. Есть вариант порадовать малыша и при этом сэкономить, заказав видеозвонок от Деда Мороза за 1000 рублей. А что — можно и стихотворение рассказать, и про заветное желание на следующий новый год заранее шепнуть.
ОТПРАЗДНОВАТЬ НОВЫЙ ГОД В «ПОЛЯРНОМ ЭКСПРЕССЕ».
Если традиционные поздравления приелись и хочется действительно удивить свое чадо, отправляйтесь с ним в сказку на… «Полярном экспрессе».
Как объясняют организаторы, «Полярный экспресс» — это нoвoгоднее интeрактивнoe представление в движущeмcя поезде. Прoект стaртуeт с ceредины декабря и продлится все новогодние праздники. «Отпразднуйте Новый Год в компании 15 авторских персонажей, в числе которых: Дед Мороз, Снегурочка, Йети, Снежа, Елочка, Полярники и другие. Всех гостей ждут подарки» — описывают свой проект организаторы.
Сама поездка длится около двух часов и рассчитана для детей от 3 до 12 лет. Все это время аниматоры будут развлекать гостей тематическими фокусами, играми и соревнованиями, а также обучат собственному «полярному» языку. Билет на «Полярный экспресс» стоит 2500 рублей, сюда же входит и подарок от Деда Мороза.
«ДАРИМ ДОБРО ВСЕМ, КТО В НЕМ НУЖДАЕТСЯ».
Отдельно хочется сказать о тех, кто старается не только заработать на новогодних праздниках, но и подарить новогоднее чудо тем, кто в нем особенно нуждается. Например, студия праздников «Страна чудес» проводит не только традиционные утренники, но и бесплатные праздники для тяжелобольных детей и детей-инвалидов.
— В принципе, цены на утренники мы не повышали с прошлого года. Стандартная выездная развлекательная программа с Дедушкой Морозом и Снегурочкой стоит 2 тысячи рублей. При этом многие родители знают, что мы проводим и благотворительные утренники, поэтому стараются чаще нас заказывать, чтобы другой ребенок, который в этом нуждается смог получить свою порцию чудес бесплатно. Ведь Новый год — это такой праздник, когда абсолютно каждый должен верить в чудеса и получать их. Вне зависимости от состояния здоровья и благосостояния родителей, — признается директор «Страны чудес» Регина Биргулиева.