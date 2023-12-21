В Крыму обнаружили редкий «сухой» водопад

Об этом пишет РИА Новости Крым. По информации издания, в Крыму выявили водопад, который наполняется водой только после обильных осадков. Водопад смог обнаружить в Кизилкайском ущелье опытный гидрогеолог — житель Ялты Алексей Папий, который регулярно ходит в походы по этой местности, но только в 2019 году впервые заметил следы «невидимого» водопада.