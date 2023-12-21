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В Крыму обнаружили редкий «сухой» водопад

В Крыму после обильных осадков обнаружили уникальный «сухой» водопад.
Источник: МК.RU Крым

Об этом пишет РИА Новости Крым. По информации издания, в Крыму выявили водопад, который наполняется водой только после обильных осадков. Водопад смог обнаружить в Кизилкайском ущелье опытный гидрогеолог — житель Ялты Алексей Папий, который регулярно ходит в походы по этой местности, но только в 2019 году впервые заметил следы «невидимого» водопада.

Высота водопада составляет около 25 метров, также он имеет девятиметровый вылет воды, что является редкостью. У источника даже нет имени, но название водопада планируют выбрать в ближайшее время.