В будущем году пять школ в Красноярске закроют на капитальный ремонт

В Красноярске в 2024 году начнется капитальный ремонт пяти школ.
Работы будут проводить в следующих учреждениях:
№ 45 по ул. Судостроительной, 105 № 42 по ул. Кольцевой, 12А в Свердловском районе № 53 по ул. Волжской, 31 Г Ленинского района № 82 по ул. Киренского, 19 в Октябрьском районе лицей № 2 по ул. Урицкого, 121 в Центральном районе.
Общая сумма капремонта зданий по федеральной программе составляет 745,4 млн рублей, из городского бюджета выделено 31,9 млн рублей.
В зданиях выполнят ремонт кровли, фасада, стен, потолков и пола, полностью заменят инженерные коммуникации: системы отопления, водоотведения и водоснабжения, электроснабжения, вентиляционные системы. В учреждения закупят оборудование и благоустроят спортивные площадки. В третьем квартале 2025 года дети пойдут учиться в обновлённые школы.
Добавим, каждое учебное заведение будет публиковать на своих официальных страницах новости ремонта, также в каждой школе в специальную комиссию войдут представители родительских комитетов.