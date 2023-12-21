В будущем году пять школ в Красноярске закроют на капитальный ремонт

№ 45 по ул. Судостроительной, 105 № 42 по ул. Кольцевой, 12А в Свердловском районе № 53 по ул. Волжской, 31 Г Ленинского района № 82 по ул. Киренского, 19 в Октябрьском районе лицей № 2 по ул. Урицкого, 121 в Центральном районе.