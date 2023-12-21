Сильный пар у ТЭЦ −1 обеспокоил хабаровчан

Сильные морозы, которые установились в краевом центре, проверяют на прочность работу ресурсосберегающих организаций. Так, сегодня разлив воды в переулке Алданский заставил понервничать жителей Индустриального района. У горожан еще свежа в памяти авария, в результате которой хабаровчане остались с холодными батареями 16 и 17 декабря, сообщает ИА AmurMedia.
Тогда люди остались без отопления в результате повреждения газопровода, обеспечивающего ТЭЦ-1 газом. Было произведено переключение системы обеспечения функционирования объекта с газа на уголь. В результате данного переключения, у хабаровчан батареи стали заметно холодней. Снижение температурного режима произошло в жилых домах по улицам Суворова, Черняховского, Ворошилова г. Хабаровска, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Что касается сегодняшнего разлива воды в переулке Алданский, то данное происшествие никак не повлияло на работу ТЭЦ-1. В единой дежурно-диспетчерской службе города Хабаровска подтвердили, что температурный режим на ТЭЦ-1 не снижался и станция продолжает подавать тепло в дома хабаровчан в штатном режиме. Также отмечено, что причина разлива воды была ликвидирована, точную причину в диспетчерской службе указать не смогли.