Сильный пар у ТЭЦ −1 обеспокоил хабаровчан

Что касается сегодняшнего разлива воды в переулке Алданский, то данное происшествие никак не повлияло на работу ТЭЦ-1. В единой дежурно-диспетчерской службе города Хабаровска подтвердили, что температурный режим на ТЭЦ-1 не снижался и станция продолжает подавать тепло в дома хабаровчан в штатном режиме. Также отмечено, что причина разлива воды была ликвидирована, точную причину в диспетчерской службе указать не смогли.