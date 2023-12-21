Расписание автобусов № 33 в Иркутске скорректируют по просьбе жителей

Сотрудники комитета городского обустройства, а также комитета по управлению Ленинским округом администрации Иркутска провели совещание с жителями станции Батарейной. Люди обратились с просьбой изменить график движения автобусов маршрута № 33 «Ц. Рынок — ст. Батарейная» с учетом рабочего времени. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Маршрут обслуживает муниципальное предприятие “Иркутскавтотранс”. Курсируют три автобуса. График работы водителей контролируется с помощью системы навигации», — прокомментировала начальник отдела организации пассажирских перевозок Екатерина Зарубина.
Как рассказал вице-мэр Иркутска Андрей Южаков, департаменту дорожной деятельности и транспорта поручили учесть все просьбы жителей и отрегулировать расписание движения автобусов, чтобы люди вовремя выезжали на работу и без задержек возвращались.
Со слов начальника управления по работе с населением Ленинского округа Александры Егоровой, такие встречи будут проводиться регулярно. В мэрии областного центра рассмотрят вопрос улучшения транспортного сообщения в микрорайоне. Для решения возникающих вопросов создали группу, в которую вошли представители профильных комитетов мэрии, муниципальных предприятий и жители станции Батарейной.