Расписание автобусов № 33 в Иркутске скорректируют по просьбе жителей

Сотрудники комитета городского обустройства, а также комитета по управлению Ленинским округом администрации Иркутска провели совещание с жителями станции Батарейной. Люди обратились с просьбой изменить график движения автобусов маршрута № 33 «Ц. Рынок — ст. Батарейная» с учетом рабочего времени. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.