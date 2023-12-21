Их нужно защищать, а не уничтожать: в Хабаровском крае под угрозой гибели оказались редкие птицы

В Николаевском-на-Амуре районе природоохранная прокуратура борется за права краснокнижных птиц. Надзорный орган проводит проверку в отношении «Нижнеамурского жилищно-коммунальное хозяйства». Ведомство требует установить на линиях электропередач птицезащитные устройства.
— На территории Ульчского района обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды птиц, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Хабаровского края: белоплечий орлан, беркут, орлан-белохвост и другие, — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Использование ЛЭП без таких защищающих птиц устройств может привести к их гибели и уменьшить численность птиц, которых нужно защищать, и чье количество стоит наращивать.
Суд встал на сторону прокуратуры и обязал предприятие оборудовать защитные устройства на проводах. Решение суда пока не вступило в силу.