Их нужно защищать, а не уничтожать: в Хабаровском крае под угрозой гибели оказались редкие птицы

— На территории Ульчского района обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды птиц, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Хабаровского края: белоплечий орлан, беркут, орлан-белохвост и другие, — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.