Температура воздуха в Перми приблизилась к 55-летнему рекорду

Температура воздуха в Перми приблизилась к рекорду, установленному в 1968 году, сообщают специалисты ГИС -центра ПГНИУ.
Метеорологи отмечают, что оттепель в Прикамье усилилась и температура воздуха ночью на метеостанциях юга и запада региона превысила +1 градус. Это близко к суточному рекорду тепла, который был установлен в Перми 55 лет назад, 21 декабря 1968 года. Тогда ночные температуры достигали 1,7 градусов.
По словам специалистов, тот декабрь также как и нынешний, начался с аномальных морозов и был одним из самых холодных в истории наблюдений.
Днём 21 декабря с юго-запада придёт тёплый фронт с коротким сильным снегопадом. Температура воздуха составит около 0 градусов.
Вечером тёплый фронт уйдет на север, а с юго-запада поступит ещё более тёплый воздух. Температура воздуха на юге края достигнет +3 градусов.
Метеорологи ожидают, что это приведёт к обновлению рекорда температур на 21 декабря и на 22 декабря. На юге края пройдет дождь.
В пятницу и в ночь на субботу ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, на деревьях и проводах налипнет мокрый снег.