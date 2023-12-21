Температура воздуха в Перми приблизилась к 55-летнему рекорду

Метеорологи отмечают, что оттепель в Прикамье усилилась и температура воздуха ночью на метеостанциях юга и запада региона превысила +1 градус. Это близко к суточному рекорду тепла, который был установлен в Перми 55 лет назад, 21 декабря 1968 года. Тогда ночные температуры достигали 1,7 градусов.