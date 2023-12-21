Больше всего кемеровчане хотят получить на Новый год деньги и путешествие

По данным сервиса по поиску работу SuperJob, больше всего кемеровчане мечтают получить на Новый год деньги (23% опрошенных на сайте) и путешествие (15%).
11% людей хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 6% — сертификат на обучение. 4% горожан мечтают об инструментах для строительства и ремонта. По 3% кемеровчан хотят, чтобы им подарили украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт думают по 2%.
Мужчины чаще женщин мечтают о деньгах, инструментах для ремонта и товарах для спорта. Женщины чаще хотят отправиться в путешествия и обучиться чему-то новому.
Кемеровчане старше 45 лет чаще мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта. Гаджеты и обучение больше интересуют людей до 34 лет.