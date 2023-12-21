Больше всего кемеровчане хотят получить на Новый год деньги и путешествие

11% людей хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 6% — сертификат на обучение. 4% горожан мечтают об инструментах для строительства и ремонта. По 3% кемеровчан хотят, чтобы им подарили украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт думают по 2%.