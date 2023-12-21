Масочный режим не будут вводить в Нижегородской области на новогодние праздники

«Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от участия в массовых мероприятиях, особенно лицам с ослабленным здоровьем и непривитым против гриппа. Рекомендуется также использовать маски для индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте», — отметили в ведомстве.