Масочный режим не будут вводить в Нижегородской области на новогодние праздники

Масочный режим не планируют вводить повсеместно в Нижегородской области на новогодние каникулы. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.
С 20 декабря в Санкт-Петербурге ввели масочный режим на время проведения новогодних мероприятий. Такое решение приняли из-за скачка заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю.
Однако в Нижегородской области подобные ограничения вводить не намерены.
«Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от участия в массовых мероприятиях, особенно лицам с ослабленным здоровьем и непривитым против гриппа. Рекомендуется также использовать маски для индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте», — отметили в ведомстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 31 тысячи случаев заболевания ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области на минувшей неделе.