В плохо отапливаемых автобусах и трамваях мерзнут хабаровчане

Общественный транспорт краевого центра не отличается повышенным комфортом. Некоторые могут похвастаться низкопольностью, но на этом комфорт заканчивается. Что касается кондиционеров летом и печек зимой, то тут автоубсный парк и трамваи тоже не на высоте. Как отмечают хабаровчане, холодных автобусов, курсирующих по городу, очень много. Кроме того, что люди сильно мерзнут на остановках, так и в автобусах температурный режим абсолютно не способствует обогреву пассажиров. Среди хладных маршрутов хабаровчане выделяют № 1, 25, 56 и 24, также в орбиту недовльства попали все трамвайные маршруты, сообщает ИА AmurMedia.