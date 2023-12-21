В плохо отапливаемых автобусах и трамваях мерзнут хабаровчане

Общественный транспорт краевого центра не отличается повышенным комфортом. Некоторые могут похвастаться низкопольностью, но на этом комфорт заканчивается. Что касается кондиционеров летом и печек зимой, то тут автоубсный парк и трамваи тоже не на высоте. Как отмечают хабаровчане, холодных автобусов, курсирующих по городу, очень много. Кроме того, что люди сильно мерзнут на остановках, так и в автобусах температурный режим абсолютно не способствует обогреву пассажиров. Среди хладных маршрутов хабаровчане выделяют № 1, 25, 56 и 24, также в орбиту недовльства попали все трамвайные маршруты, сообщает ИА AmurMedia.
— Такое ощущение, что в первом маршруте не включают печку вообще. В автобусе немногим теплее, чем на улице, — поделилась жительница Хабаровска.
Также жители краевого центра не особо довольны состоянием трамваев, в которых также холодно и через дырки в полу можно увидеть рельсы и шпалы. Если состояние трамваев пятого маршрута никого не удивляет, то 1 и 2 маршруты всегда оснащались относительно новыми вагонами.
Перевозчики винят во всем морозы, которые бушуют уже почти неделю в краевой столице. Автобусные печки не справляются с сезонными условиями и не способны обогреть пассажиров, а вспомогательного оборудования в салонах не предусмотрено. В транспорте вместе с пассажирами мерзнут и сами водители. А тем временем 22 декабря в Хабаровске синоптики прогнозируют −35 градусов.
На холод в общественном транспорте хабаровчане жаловались и ранее, только сейчас, с экстремальными морозами, данная проблема стала еще очевиднее.
В прошлом году в мэрии рассказывали, что по рекомендованным стандартам в салоне должно быть зимой не ниже +12 градусов. Вместе с тем данная норма носит рекомендательный характер и не может быть предметом контрольно-надзорных мероприятий. Автоперевозчики заявили, что в условиях дальневосточных морозов невозможно соблюсти комфортные условия для пассажиров.