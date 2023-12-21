В Красноярском крае цены выросли на 7% с начала 2023 года

Специалисты подсчитали, что с начала года стоимость всех товаров и услуг в среднем увеличилась на 7,02%. Отмечается, что продовольственные товары подорожали на 7,11%, непродовольственные повысились на 5,29%, а платные услуги выросли в цене на 9,12%.
Среди самых заметных подорожаний — стоимость яиц. Они выросли в цене на 11% с начала октября. Теперь красноярцу придется заплатить около 118 рублей за десяток яиц.
Также специалисты рассказали, что подорожала курица и хлеб — на 4 и 5% соответственно.
Из услуг подросли в цене фотосалоны, автомойки, а также установка потолков.