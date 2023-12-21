В Красноярском крае цены выросли на 7% с начала 2023 года

Специалисты подсчитали, что с начала года стоимость всех товаров и услуг в среднем увеличилась на 7,02%. Отмечается, что продовольственные товары подорожали на 7,11%, непродовольственные повысились на 5,29%, а платные услуги выросли в цене на 9,12%.