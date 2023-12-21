Елочные базары начинают работать в Могилеве

Так, торговля развернется на площадке по улице Каштановой, 2, проспекту Шмидта в районе дома № 11. Также торговля будет вестись на рынке «Привокзальный» по улице Гришина, 2; мини-рынке «Любужский» по Витебскому проспекту, рынке по улице Островского в районе универсама № 4; рынке «Придорожный» по улице Челюскинцев. Точки реализации новогодних красавиц будут работать на площадке по улице Симонова, 2а в районе рынка «Гребеневский»; по переулку Гоголя 2б у рынка «Олимпийский» и на мини-рынке «Казимировский» по улице Минское шоссе 24.