Елочные базары начинают работать в Могилеве

Для удобства горожан и гостей областного центра для торговли новогодними красавицами определены 18 площадок в разных частях города. Здесь будут представлены разнообразные живые ели и сосны, букеты и новогодние деревья в кадках.
Так, торговля развернется на площадке по улице Каштановой, 2, проспекту Шмидта в районе дома № 11. Также торговля будет вестись на рынке «Привокзальный» по улице Гришина, 2; мини-рынке «Любужский» по Витебскому проспекту, рынке по улице Островского в районе универсама № 4; рынке «Придорожный» по улице Челюскинцев. Точки реализации новогодних красавиц будут работать на площадке по улице Симонова, 2а в районе рынка «Гребеневский»; по переулку Гоголя 2б у рынка «Олимпийский» и на мини-рынке «Казимировский» по улице Минское шоссе 24.
Елочные базары развернутся также по улице Кулешова в районе дома № 24а; на площадке, прилегающая к остановке общественного транспорта улица Островского в направлении центра города; по улице Терехина в районе торгового объекта «Санта Кэш»; по улице Белинского, 28 у ТЦ «ГРИНвич» и вблизи Комсомольского сквера по улице Лепешинского.
Также тематическая торговля развернется у торговых центров «Арбат», «Парк Сити», «Гиппо» и «Форум».
Как отметили в горисполкоме, цена новогодних деревьев будет варьироваться в зависимости от высоты.
В областном центре елочные базары будут работать по 31 декабря с 12.00 до 19.00.