Астанчане смогут оплатить проезд по-новому

Об этом сегодня, 21 декабря 2023 года, рассказали в ТОО «City Transportation Systems».
«В общественном транспорте столицы оплатить проезд можно через Bluetooth», — следует из сообщения CTS в Facebook.
Воспользоваться данным видом оплаты можно в мобильном приложении Avtobys. Для этого необходимо:
- Скачать мобильное приложение Avtobys.
- Зарегистрироваться в приложении по номеру телефона.
- Пополнить баланс мобильного приложения (через платежные терминалы, электронные кошельки, интернет-банкинги).
«Чтобы оплатить проезд через Bluetooth, необходимо включить Bluetooth на своем телефоне, зайти в приложение, нажать на значок Bluetooth, выбрать маршрут и подтвердить оплату».
В компании отметили, что пока данный способ оплаты доступен в автобусах, оснащенных новыми оборудованиями электронной системы оплаты проезда.
Ранее эксперты рассказали, как развивается общественный транспорт в Астане, сколько автобусов курсируют по столице и пригородам, какие проблемы и перспективы есть в этом секторе.