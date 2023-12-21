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Астанчане смогут оплатить проезд по-новому

Жители и гости Астаны смогут оплатить проезд в общественном транспорте по-новому — при помощи Bluetooth, сообщает Zakon.kz.
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сегодня, 21 декабря 2023 года, рассказали в ТОО «City Transportation Systems».

«В общественном транспорте столицы оплатить проезд можно через Bluetooth», — следует из сообщения CTS в Facebook.

Воспользоваться данным видом оплаты можно в мобильном приложении Avtobys. Для этого необходимо:

  1. Скачать мобильное приложение Avtobys.
  2. Зарегистрироваться в приложении по номеру телефона.
  3. Пополнить баланс мобильного приложения (через платежные терминалы, электронные кошельки, интернет-банкинги).

«Чтобы оплатить проезд через Bluetooth, необходимо включить Bluetooth на своем телефоне, зайти в приложение, нажать на значок Bluetooth, выбрать маршрут и подтвердить оплату».

Пресс-служба CTS

В компании отметили, что пока данный способ оплаты доступен в автобусах, оснащенных новыми оборудованиями электронной системы оплаты проезда.

Ранее эксперты рассказали, как развивается общественный транспорт в Астане, сколько автобусов курсируют по столице и пригородам, какие проблемы и перспективы есть в этом секторе.