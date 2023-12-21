Из-за резких перепадов температур на улицах Нижнего Новгорода образовалась гололедица

Погода продолжает испытывать нижегородцев на прочность. Вслед за снежным штормом от циклона «Ваня», который только в одном областном центре за считанные сутки навалил более 60 тысяч кубометров снега, пришло тепло. Да такое, что потекли настоящие ручьи, а на улицах лужи точно летом.
Снег подтаял и превратился в настоящую опасность для пешеходов. Наверное, редкий из нас, кто сегодня добирался на работу, не балансировал на тротуаре, как акробат.
По прогнозам синоптиков, днем — плюс, а ночью — минус до конца недели. Как вы понимаете, это как раз то, что нужно для гололеда. О характере травм нам рассказали в травмпункте.
Макс Мирник — врач-травматолог:
«Это ушибы. Обращение: закрытый перелом пястной кости правой стопы. В зоне риска всегда находятся дети и пожилые люди. Рекомендации: не выходить из дома. Пожилым людям использовать какие-нибудь приспособления, трости».
В связи с резким потеплением городские дорожные и коммунальные службы откачивают воду, проводят противогололедную обработку дорог и тротуаров и чистят решетки дождеприемных колодцев.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, в неотложных работах задействовано порядка тысячи единиц снегоуборочной и водооткачивающей техники, включая привлеченные силы подрядных организаций и ДУКов.