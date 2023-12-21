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Приморцев предупреждают об опасности выхода на лед

Морозы еще не везде образовали припай.
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Сильные морозы, установившиеся в Приморском крае, ускорили образование льда на водоемах и морских акваториях региона. Однако выходить на лед необходимо по-прежнему аккуратно.

Как отметили в краевом Министрестве ГО и ЧС, с приходом холодов на озерах, реках и на море ледообразование пошло быстрее. Но такая тенденция наблюдается не везде, во многом этому способствуют ветра, которые отрывают льдины от основного припая.

— В связи с этим по-прежнему выходить на лед, даже там, где это разрешено, нужно очень осторожно, не делать это в ветреную погоду. Несмотря на крепкие морозы, прочного льда, по которому можно безопасно передвигаться, очень мало, — подчеркнули эксперты ведомства.

Специалисты уточнили, что понятие «безопасный лед» очень условное — даже на, казалось бы, крепком льду может образоваться трещина или полынья, в которую легко провалиться. Тяжелое рыбацкое снаряжение, которое может быть у человека, и объемная зимняя одежда уменьшают шансы на благополучный исход.

Спасатели продолжают патрулировать морские акватории при помощи судов на воздушной подушке и еще раз напоминают правила безопасности на льду и телефон экстренных служб: «112».

МЧС