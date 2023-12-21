Приморцев предупреждают об опасности выхода на лед

Сильные морозы, установившиеся в Приморском крае, ускорили образование льда на водоемах и морских акваториях региона. Однако выходить на лед необходимо по-прежнему аккуратно.



Как отметили в краевом Министрестве ГО и ЧС, с приходом холодов на озерах, реках и на море ледообразование пошло быстрее. Но такая тенденция наблюдается не везде, во многом этому способствуют ветра, которые отрывают льдины от основного припая.