Приморцев предупреждают об опасности выхода на лед

Сильные морозы, установившиеся в Приморском крае, ускорили образование льда на водоемах и морских акваториях региона. Однако выходить на лед необходимо по-прежнему аккуратно.
Как отметили в краевом Министрестве ГО и ЧС, с приходом холодов на озерах, реках и на море ледообразование пошло быстрее. Но такая тенденция наблюдается не везде, во многом этому способствуют ветра, которые отрывают льдины от основного припая.
— В связи с этим по-прежнему выходить на лед, даже там, где это разрешено, нужно очень осторожно, не делать это в ветреную погоду. Несмотря на крепкие морозы, прочного льда, по которому можно безопасно передвигаться, очень мало, — подчеркнули эксперты ведомства.
Спасатели продолжают патрулировать морские акватории при помощи судов на воздушной подушке и еще раз напоминают правила безопасности на льду и телефон экстренных служб: «112».