Гололед затруднил движение транспорта на трассе «Байкал» в Шелеховском районе

Уже более суток затруднено движение автотранспорта на подъёмах и спусках трассы «Байкал» в Шелеховском районе. Из-за морозов и снега там образовалась гололедица. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.