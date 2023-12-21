Гололед затруднил движение транспорта на трассе «Байкал» в Шелеховском районе

Уже более суток затруднено движение автотранспорта на подъёмах и спусках трассы «Байкал» в Шелеховском районе. Из-за морозов и снега там образовалась гололедица. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
На месте находятся три экипажа ДПС. Они регулируют движение на 42 км дороги в районе поселка Моты. Также работает спецтехника: тягачи и грейдеры, дорогу постоянно обрабатывают противогололедными реагентами.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок в направлении Шелехов-Слюдянка и обратно до наступления благоприятных погодных и дорожных условий.