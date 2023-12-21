Под новым снегом спряталась опасность. Главный синоптик предупреждает и радует петербуржцев

Это означает, что осадки будут идти в виде снега, а не дождя, как было на этой неделе. Уже сегодня в Петербурге выпало немного снега. Он скрыл всю грязь, но заодно под ним «спряталась гололедица», так что пешеходам стоит быть осторожными. А сегодня к нам подходит новый циклон, который «принесет уже более значительный снег».