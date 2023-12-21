Стало известно, где пройдут новогодние гуляния в Петербурге

На Дворцовой площади уже зажглась главная новогодняя ель Петербурга. Ее украсили 300 игрушками и 7 тысячами метров гирлянд, а на макушке установили пятиконечную звезду. Вокруг ели также разместили несколько живых елок и различные световые фигуры. Этот праздничный символ будет радовать горожан до 14 января.