Главные новости 21 декабря

Путин поручил ставить граждан на учет в военкомат без личной явки
Осенний призыв в 2024 г. ведомство должно будет провести с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
Еще 16 штатов потребовали не допустить Трампа до праймериз
Во всех исках Трампу инкриминируется якобы участие в беспорядках 6 января 2021 года в Капитолии.
В поезде Тюмень — Адлер погиб ребенок
Сто двадцать пять детей пострадали в поезде Тюмень — Адлер, один погиб.
Суд в США оправдал человека после 48 лет заключения
Это самый длительный в истории США срок пребывания в заключении для жертвы судебной ошибки.
Минсельхоз заявил о падении цен на свинину и мясо кур
За последнюю неделю соответствующие показатели снизились на 2,9% и 1,1% соответственно.