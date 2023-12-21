Более 48 миллионов рублей выиграла в лотерею пенсионерка из Иркутска

Счастливый билет женщина купила в фирменном магазине «Столото» в областном центре. При этом билет был сразу на десять тиражей лотереи. Случайным образом пенсионерка выбрала комбинацию чисел, и как выяснилось позже, в одном из тиражей, который состоялся 20 ноября, все выбранные ей числа совпали с выпавшей комбинацией.
Когда мне пришло СМС о выигрыше от «Столото», я удивилась, — приводятся в сообщении «Столото» слова победительницы. — В приложении увидела сумму и вовсе растерялась, первые минуты не знала, как реагировать. Как и многие участники, конечно, я мечтала выиграть крупную сумму. Даже не знаю, почему повезло именно мне. Считаю, что просто оказалась в нужное время в нужном месте.
По словам женщины, деньги она потратит на покупку недвижимости.
Тиражи лотереи «Рапидо» проходят каждые 15 минут. Для выигрыша суперприза нужно отгадать 8 чисел в первом поле билета и 1 — во втором. Крупнейший суперприз лотереи в 2021 году досталя жителю Омской области. Он стал богаче на 56,6 миллиона рублей.