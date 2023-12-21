Более 48 миллионов рублей выиграла в лотерею пенсионерка из Иркутска

Когда мне пришло СМС о выигрыше от «Столото», я удивилась, — приводятся в сообщении «Столото» слова победительницы. — В приложении увидела сумму и вовсе растерялась, первые минуты не знала, как реагировать. Как и многие участники, конечно, я мечтала выиграть крупную сумму. Даже не знаю, почему повезло именно мне. Считаю, что просто оказалась в нужное время в нужном месте.