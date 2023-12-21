Рождество 2023−2024 в Новосибирске: куда сходить, полная программа мероприятий для взрослых и детей

Совсем скоро сибиряки будут отмечать Рождество 2023−2024 в Новосибирске. В этот день пройдет немало представлений, которые будут интересны и взрослым и малышам.
МЕРОПРИЯТИЯ НА РОЖДЕСТВО 2023/24 В НОВОСИБИРСКЕ.
«Самый добрый концерт» на набережной (0+).
Где: Михайловская набережная.
Когда: 7 января в 12.00.
Любимые артисты выступят для новосибирцев и гостей сибирской столицы, поздравят всех со светлым праздником Рождества. В концерте прозвучат лучшие рождественские произведения мировой классики. Для участия в колокольном перезвоне приглашены звонари из близлежащих городов. Праздничный благовест передвижной звонницы будет славить светлое рождественское чудо!
Цена билетов: вход свободный.
Фестиваль снежных баб (0+).
Где: Парк «Арена».
Когда: 5 — 8 января в 12.00.
Конкурс снежной скульптуры «СнежНОсибирск» пройдет 5 и 6 января. Приглашают преподавателей школ искусств с учениками, молодежные команды и семьи с детьми, владеющие навыками создания снежных скульптур. На конкурс нужно предварительно зарегистрироваться, прислать описание скульптуры и эскиз.
А 8 января пройдет ежегодный фестиваль снежных баб в Новосибирске для всех желающих жителей и гостей сибирской столицы! Это будет масштабное народное гуляние с участием лучших коллективов города, играми, конкурсами, призами. Также в этот день подведут итоги и наградят участников Сибирского конкурса снежной скульптуры на приз мэра города Новосибирска и конкурса снежной скульптуры «СнежНОсибирск».
Цена билетов: вход свободный.
СПЕКТАКЛИ НА РОЖДЕСТВО 2023/24 В НОВОСИБИРСКЕ.
«Морозко» (6+).
Когда: 6 января в 11.00.
Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32).
О чем: Трогательный фильм-концерт по мотивам этого сюжета хорошо знаком и детям и взрослым. Героям предстоят непростые испытания, и они будут рады помощи маленьких зрителей. Свой вклад в победу добра над злом сможет внести каждый! Но перед тем как занять свои места в зале, мы повеселимся у большой нарядной елки! Здесь малышей ждет интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки: игры, конкурсы, хороводы и другие сюрпризы. Новосибирская филармония знает, как сделать настоящий праздник: вас и ваших детей ждет целый час веселья, который подарит прекрасные воспоминания на целый год!
Цена билетов: 400 — 600 ₽
«Щелкунчик» (0+).
Когда: 6 — 8 января в 13.00 и 18.00.
Где: НОВАТ (Красный пр-т, 36).
О чем: В канун Рождества крестный Дроссельмейер рассказывает Маше сказку о Мышином короле. Маленькая хозяйка праздника очарована Щелкунчиком. Дроссельмейер дарит куклу девочке. Ее брат, шалун и проказник Франц, пытается отобрать игрушку и случайно отрывает Щелкунчику голову. Маша в отчаянии, но Дроссельмейер быстро чинит куклу. Обрадованная девочка танцует со своим любимцем. Маша и Щелкунчик путешествуют в сказочной карете. Внезапно их атакуют летучие мыши, но принц легко побеждает в последней схватке, открывая путь к сказочному острову.
Цена билетов: 5000 — 20 000 ₽
«Новогоднее русское шоу» (12+).
Где: ДК «Евразия» (ул. Селезнева, 46).
Когда: 6 и 7 января в 16.00.
Музыкальный спектакль в русском народном жанре — настоящий шедевр. В рамках сюжетной линии посредством художественных номеров зимней тематики и живого интерактива ведущих зрители будут вовлечены в праздничное действо. Главными персонажами «Новогоднего русского шоу» традиционно будут Новый год, Дед Мороз и Снегурочка.
Цена билетов: 500 — 900 ₽
«Буратино» (6+).
Где: Театр «На левом берегу» (ул. Вертковская, 10).
Когда: 7 января в 11.00 и 13.30.
Знакомая всем история о приключениях деревянного человечка с длинным носом, волшебном золотом ключике и тайне, скрытой за картиной с очагом в каморке папы Карло!
Цена билетов: 500 — 600 ₽
Сибирский хор. Новогоднее детское шоу (6+).
Где: ДК «Евразия» (ул. Селезнева, 46).
Когда: 7 января в 13.00.
Воспользуйтесь возможностью увидеть красочный, музыкальный спектакль с динамичным сюжетом. Любимые персонажи русских народных сказок и герои мультфильмов наполнят зрительный зал улыбками и новогодней атмосферой.
Мальчишек и девчонок, а также их родителей ждет захватывающее представление в веселой компании сказочных персонажей. Интерактивное действие и световое шоу удержат внимание любого непоседы и не оставят равнодушными самых требовательных зрителей — пап и мам, бабушек и дедушек.
Цена билетов: 400 — 600 ₽
Рождественский «Голубой огонек» (12+).
Где: Концертный зал имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18).
Когда: 7 января в 15.00.
Год за годом наша огромная страна встречала Новый год с «Голубым огоньком». Все граждане замирали перед голубоватым свечением черно-белого экрана в ожидании самой желанной телепередачи года с интересными известными людьми, душевными, добрыми песнями, серпантином и конфетти. Потом телевизоры стали цветными, телевидение — цифровым, а название «Голубой огонек» стало новогодним символом прекрасной «ламповой» эпохи.
Музыканты Новосибирской филармонии подготовили уютную и теплую программу с нотками легкой ностальгии и любимыми песнями детства и юности. В программе — музыка Александры Пахмутовой, Евгения Крылатова, Евгения Птичкина, Александра Зацепина, Микаэла Таривердиева, Владимира Шаинского.
Цена билетов: 1000 ₽
«Зимний вечер в НОВАТе» (6+).
Где: НОВАТ (Красный пр-т, 36).
Когда: 7 января в 18.00.
В программе концерта музыка композиторов от Вивальди до наших дней, песни из популярных фильмов: «Бриллиантовая рука», «Собака на сене», «12 стульев», «Чародеи», «Кавказская пленница», «Карнавальная ночь», «Иван Васильевич меняет профессию», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Жестокий романс», «Зима в Простоквашино» и другие праздничные музыкальные сюрпризы.
Цена билетов: 5000 — 10 000 ₽