Рождество 2023−2024 в Новосибирске: куда сходить, полная программа мероприятий для взрослых и детей

О чем: Трогательный фильм-концерт по мотивам этого сюжета хорошо знаком и детям и взрослым. Героям предстоят непростые испытания, и они будут рады помощи маленьких зрителей. Свой вклад в победу добра над злом сможет внести каждый! Но перед тем как занять свои места в зале, мы повеселимся у большой нарядной елки! Здесь малышей ждет интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки: игры, конкурсы, хороводы и другие сюрпризы. Новосибирская филармония знает, как сделать настоящий праздник: вас и ваших детей ждет целый час веселья, который подарит прекрасные воспоминания на целый год!