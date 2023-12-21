Паромы свяжут Крым с Запорожской областью

Морские пассажирские перевозки планируется запустить через Бердянск, отметил губернатор. Бердянский порт важен, как логистический и экономический центр для пассажирского транспорта, подчеркнул политик. При этом, в планах на 2024 год — запуск паромных перевозок с Бердянского порта в порт Кавказ, Керчь, Приморск-Ахтарск. Таким образом получится связать Запорожскую область с Крымом.